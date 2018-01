Fino al 4 febbraio, Filumena Marturano al Teatro Verdi di Salerno

Fino al 4 febbraio, al Teatro Verdi in scena Mariangela D'Abbraccio e Geppy Gleijeses in "Filumena Marturano", la commedia italiana del dopoguerra più conosciuta e rappresentata all’estero. Regia di Liliana Cavani. Orari: giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18.30.

La trama

Come in un ideale ring immaginario, Filumena Marturano e Domenico Soriano, si affrontano per far valere le loro ragioni, dietro le quali si celano verità troppo a lungo nascoste e sentimenti esasperati. Come da tradizione, Eduardo De Filippo parte da una reazione emotiva dei personaggi per sviscerare quello che lui definisce come il conflitto tra individuo e società. Nel dramma di Filumena, che rifiuta di rivelare all'amante quale dei tre figli da lei messi al mondo sia suo, viene rappresentata l'allegoria dell'Italia lacerata che però manifesta voglia di riscatto.

Dietro le quinte

Venerdì 2 febbraio, alle ore 18.30, da non perdere anche l'appuntamento con "Giù la maschera". L'incontro, condotto dal giornalista Peppe Iannicelli al Teatro Verdi,, consentirà al pubblico di approfondire i temi del capolavoro eduardiano nella regia di Liliana Cavani. Ingresso gratuito.