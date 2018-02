Stagione di prosa al Teatro Verdi: fino al 4 marzo, in scena "Il giocatore"

Prosegue la stagione di prosa al teatro Verdi di Salerno. Da giovedì 1 marzo a sabato 3 (ore 21) e poi domenica 4 marzo alle ore 18.30, Daniele Russo porterà in scena "Il giocatore", da Fëdor Dostoevskij, adattamento di Vitaliano Trevisan. L'allestimento è in costante bilico tra dramma e commedia: un cast affiatato trascinerà lo spettatore in una spirale fatta di azzardo, di passioni e di compulsioni. Il desiderio si trasforma in ossessione e non si limita più a governare i protagonisti, ma finisce per soggiogarli.