"La locandiera" in scena al Teatro Verdi, fino al 28 gennaio

Prosegue la stagione di prosa al Teatro Verdi di Salerno. Dal 25 al 28 gennaio, in scena Laura Morante con "La locandiera B&B". In un’antica villa che sta per essere trasformata in albergo, Mira si ritrova coinvolta in una strana cena organizzata dal marito con ambigui uomini d’affari. Il marito non si è presentato e tocca a lei gestire una serata di cui non capisce clima e finalità. Il suo unico punto di riferimento, il contabile della società, a metà della cena se ne va senza spiegazioni lasciandola in balia degli ospiti. Finché arriva uno sconosciuto che le chiede una stanza per dormire. Orari degli spettacoli: il 25 e 27 gennaio alle ore 21, il 28 gennaio alle ore 18.30.