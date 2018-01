Sei personaggi in cerca d'autore in scena al Teatro Verdi, fino al 21 gennaio

Eros Pagni e Gaia Aprea saranno in scena al Teatro Verdi con "Sei personaggi in cerca d'autore", il 18, 20 e 21 gennaio. Il celebre testo pirandelliano - considerato da molti il testo più importante del Novecento - fu rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma ma in quell'occasione ebbe un esito tempestoso. Molti spettatori, infatti, contestarono la rappresentazione e addirittura gridarono "Manicomio", spiazzati dalla recitazione che rompeva lo schema secolare della finzione naturalistica. Venerdì 19 gennaio, alle ore 18.30, Eros Pagni, Gaia Aprea e la compagnia saranno ospiti del ciclo di incontri "Giù la machera", condotti dal giornalista Peppe Iannicelli.