Capolavoro del grande Eduardo al Teatro Verdi: "Il sindaco del rione Sanità"

Il Teatro Verdi ospita fino al 25 marzo "Il sindaco del Rione Sanità", una commedia in tre atti scritta ed interpretata da Eduardo De Filippo, inserita dall'autore nella raccolta Cantata dei giorni dispari. Gli orari: dal 22 al 24 marzo alle ore 21, Domenica delle Palme alle ore 18.30. Venerdì 23 marzo, alle ore 18.30, gli attori incontrano il pubblico nel consueto appuntamento (gratuito) con "Giù la maschera"

La trama

Il protagonista, Antonio Barracano (Francesco Di Leva), è “il sindaco” della Sanità. Amministra le vicende del rione,è un “uomo d’onore”. Don Antonio si avvale dell’aiuto di Fabio Della Ragione (Giovanni Ludeno), un medico che, con la sua opera, impedisce che lo Stato venga a conoscenza di sparatorie e regolamenti di conti che si verificano nel quartiere. Chi “tiene santi” va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio: è così da sempre. Quando però gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello (Salvatore Presutto), il figlio del fornaio, risoluto ad ammazzare il padre Arturo (Massimiliano Gallo), Don Antonio si propone come mediatore e si presenta all’incontro fatale con Arturo.