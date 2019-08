Peppe Iodice, una stella della risata per il Cilento Outlet

Risate assicurate sabato 10 agosto al Cilento Outlet. Dopo il grande successo di sabato scorso con Biaggio Izzo, ad animare la notte di San Lorenzo al Cilento Outlet (Guppo IRGEN) sarà Peppe Iodice, altra stella del cabaret di matrice partenopea che, con la sua comicità fresca, spassosa e spontanea, che diventa una terapia quando c'è bisogno di una dose di buonumore, avrà il compito di chiudere la rassegna estiva del Cilento Outlet, una formula che mixa al piacere dello shopping una serie di spettacoli tra musica, giochi di magia e show di altissimo profilo. Il format, immaginato dal management del Cilento Outlet, ha dato vita a quella che è stata presto definita una shopping experience, premiata dall’importante partecipazione di grandi e piccini.

Lo spettacolo

Di scena nella notte delle stelle, Peppe Iodice, che porterà sul palco della Piazza Grande lo spettacolo che lo stesso cabarettista ama definire “empatico” in quanto non seguirà una scaletta, ma improvviserà il suo monologo. “Agisco sempre d'istinto nei miei spettacoli, la comicità è l'arte più nobile dell'improvvisazione, e tutto dipende quindi dal pubblico che ho di fronte e dalla sinergia che si crea tra di noi! – racconta Iodice- non ho una scaletta, ne un copione, ma è la conduzione dello show che si modula a seconda dell'atmosfera che c’è!” È con queste anticipazioni che nella calda notte cilentana, l’evento promette numeri da record.