La storia di Shrek e il teatro a distanza: La Ribalta alza il sipario

"E vissero per sempre orrendi e contenti...". La compagnia del teatro La Ribalta di Salerno sceglie il titolo auspicando "ipotetico lieto fine di questa quarantena". E' la storia di Shrek, un personaggio tanto amato dai bambini, rivisitata e messa in scena dalla Compagnia La Ribalta di Salerno, per la regia di Valentina Mustaro.

I dettagli

Nei giorni del distanziamento social, i teatri sono chiusi e la compagnia ha lanciato l'iniziativa "Teatro a distanza", dedicata alle Piccole Emozioni. E' possibile guardare lo spettacolo comodamente da casa e fare la donazione dopo aver richiesto il link a laribalta@hotmail.it oppure al numero telefonico 3292167636.