Teggiano antiquaria 2018 - mostra mercato nazionale dell’antiquariato e del collezionismo

CASARTIGIANI Salerno - Federazione Provinciale Artigiani di Salerno e l'Associazione Culturale Itinerarte con il co-finanziamento della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio della Città di Teggiano presentano, nella suggestiva location storica del Castello Macchiaroli, dal 31 ottobre al 4 novembre, TEGGIANO ANTIQUARIA Mostra Mercato Nazionale dell'Antiquariato e del Collezionismo.



Sarà possibile ammirare e acquistare quanto di meglio propone attualmente il mercato nazionale dell'antiquariato e del collezionismo.



Teggiano Antiquaria per cinque giorni proporrà l´esposizione di mobili di piccolo e grande antiquariato e di finissimo artigianato.



In vetrina mobili del Settecento, dipinti, sculture, gioielli, argenteria, porcellane, oggetti d´arredamento, tappeti, giocattoli da collezione, vetri di Murano, filatelia, numismatica e stampe d´epoca, tra cui incisioni del XIV Secolo e XVII Secolo.



I pezzi, tutti di notevole valore, verranno selezionati tra alcuni dei più noti antiquari italiani.

L´appuntamento è diventato nel tempo sicuramente il più importante dell´Antiquariato del sud Italia, sia per la valenza degli espositori, sia per la quantità degli oggetti in mostra.

Insomma un vasto panorama di oggetti di antiquariato e di collezionismo che riproporranno quanto di bello, raffinato e particolare fu creato ieri.

Tutto questo farà di Teggiano, per cinque giorni, la capitale dell´antiquariato del sud.



Ma l´evento è anche promozione turistica. Offre infatti la possibilità per quanti vi parteciperanno, di conoscere le bellezze storiche, culturali ed ambientali, in particolare di Teggiano e di tutta la provincia di Salerno.



Teggiano Antiquaria darà anche spazio al modernariato e all'arte decò, con oggetti di ogni tipo realizzati anche con materiali di uso quotidiano (alluminio, plastica, legno intarsiato etc).



Vi aspettiamo!



INGRESSO LIBERO



