Tempers Live al Max Club di Salerno: ecco il programma

Giovedi 12 marzo, al MAX Club Live di via delle Calabrie, a Salerno, si esibirà il Tempers Live.

La scheda

TEMPERS è un duo di New York composto da Jasmine Golestaneh e Eddie Cooper. L'elettronica oscura e ghiacciata del duo si unisce a sonorità più dance floor con ritmi ballabili e un accenno di sensibilità pop romantica imprigionata in un paesaggio sonoro industriale, quasi gotico. I singoli precedenti, "Eyes Wide Wider" b / n "Hell Hotline" prodotto da Damian Taylor (Bjork), "Strange Harvest" e "Killing for Company" (copertina di Swans) hanno ricevuto una copertura in tutti i blog degli Stati Uniti e del Regno Unito, tra cui Pitchfork, The Fader, Noisey, V Magazine. L'album di debutto, "Services", è stato pubblicato nell'ottobre 2015 e l'EP "Fundamental Fantasy" è stato pubblicato tramite The Vinyl Factory nel febbraio 2017.A novembre 2018, Tempers ha rilasciato JUNKSPACE, feat. Rem Koolhaas su BMG. Un concept album unico basato sull'innovativo saggio dell'architetto visionario REM KOOLHAAS sull'architettura del consumismo. Nel seguente tour UE / Regno Unito fanno sold out a Londra, Berlino e Varsavia. Per il loro terzo album "Private Life", i Tempers hanno trovato una nuova casa alla DAIS Records. L'album è stato pubblicato il 25 ottobre 2019. Si comincia alle ore 21.30, ingresso 10 euro.