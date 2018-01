A Cava de' Tirreni in scena "Terapia di gruppo", il 13 gennaio

Sorridere e riflettere è il duplice obiettivo che si prefigge “Terapia di gruppo”, lo spettacolo teatrale scritto da Paolo Di Mauro, con la regia di Antonio Coppola, in scena sabato 13 gennaio 2018, con inizio alle ore 21, all’Auditorium dell’Itc Della Corte di Cava de’ Tirreni.

I protagonisti sono quattro personaggi maschili, 30enni che si definiscono amici. Uno di loro, Armando, il padrone di casa, ha una brillante idea: organizzare una terapia di gruppo, da tenere una volta a settimana. Per un altro amico si tratta di semplici chiacchiere, fatte in mancanza di soldi per andare da uno psicoterapeuta. Quando, però, ognuno comincerà a raccontare i suoi problemi, nascerà un intreccio che punta a divertire e al contempo a stimolare la riflessione sui “miseri personaggi” della società attuale.