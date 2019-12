Terra di nessuno - Racconto di un natale che fermò la guerra" in scena a Scafati

L’Associazione di Promozione Sociale APS Memento, venerdì 13 dicembre, alle ore 19:30, a Scafati presso i locali della Sala Don Bosco, in piazza V. Veneto, presenta lo spettacolo dal titolo “Terra di Nessuno – Racconto di un Natale che fermò la guerra”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione scafatese, consisterà in un racconto a due voci della tregua di Ypres, episodio avvenuto durante la prima guerra mondiale. Terra di Nessuno, scritto e diretto da Elio Goka, sarà interpretato dall’autore e da Davide Speranza, scrittore e giornalista. La narrazione sarà strutturata sulle fonti storiche, letterarie e documentali. In particolare, sulle testimonianze dei soldati al fronte e degli epistolari diffusi dai giornali dell’epoca e giunti a noi anche attraverso la pubblicazione di romanzi e testi storiografici. La scelta del tema trattato abbraccia gli argomenti e le sensibilità al centro dei progetti associativi di APS Memento, nonché delle tematiche che riconducono ai significati e alle testimonianze della memoria storica.



- INGRESSO LIBERO -



Per informazioni:

APS Memento



+39 351 504 4775

info@apsmemento.org

facebook.com/apsmemento

instagram.com/aps_memento