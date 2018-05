Terre del Bussento: cooking show e mercatini del gusto a Torraca, dall'1 al 3 giugno

Dall’1 al 3 giugno, nello splendido scenario del Castello Baronale Palamolla di Torraca, si svolgerà "Terre del Bussento Experience - i territori del cuore”, kermesse dedicata all’arte culinaria, organizzata da Cicas Turismo e patrocinata dal Comune di Torraca.

Il programma

L’inaugurazione è fissata venerdì 1 giugno alle 17, con l’esibizione della “Pisacane Wind Orchestra” del Liceo Musicale di “Pisacane” di Sapri, diretta dal Maestro Antonio Marotta. A seguire, la cerimonia di vestizione templare. I protagonisti della "tre giorni" saranno i migliori chef delle Terre del Bussento e gli chef di Alice Tv: Maria Rina del Ristorante “Il Ghiottone”, lo chef Glacier Enzo Crivella, Gerardo De Luca e Maria Elena Curzio del “Parmenide Farm Holiday”, Genesio Torre del Ristorante “Lucifero”, lo chef delle carni Carmine di Stasio. Ospiti speciali lo chef di Alice Tv Marco Valletta e Franco Marino dell’”Ostrica Ubriaca” Golfo Aranci, in Sardegna. Ci sarà anche un momento dedicato al cake design con Elisabetta Campeti e Angela Soprano. Esibizioni anche di Cristian Santomauro “antica pizza Cilentana” ed Enzo Lovisi della scuola “Cilento Carving”

Gli altri appuntamenti

Non mancheranno i momenti dedicati al teatro, con il Maestro Umberto Iervolino e con la musica. In programma il concerto di Pina Speranza & Cilentotarant (venerdì 1 giugno), il coro Joyfull (sabato 2) e il “Gospel Choir” del Coro “Una voce tra gli Angeli” (domenica 3). Saranno presentati al pubblico due progetti: “Made in Terre del Bussento”, a cura di Vincenzo Vitiello (venerdì, ore 19); “Piantalo” (sabato ore 18.30). In programma anche una rappresentazione teatrale a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri. La manifestazione è ad ingresso gratuito.