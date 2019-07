Toko Film Fest: Nanni Moretti presenterà “Santiago, Italia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sala Consilina (Sa) - Nanni Moretti sarà presente Sabato 27 Luglio al Toko Film Fest 2019 per presentare il suo ultimo docu-film “Santiago, Italia”. Il regista introdurrà il suo film, recente vincitore del David di Donatello come miglior documentario, che racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell’epoca, i mesi successivi al colpo di stato del 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile. Il film si concentra, in particolare, sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l’Italia. Domenica 28 Luglio l’ospite principale sarà l’astro nascente Linda Caridi, l’anno scorso incoronata miglior attrice emergente a Venezia con il NuovoImaie Talent Award grazie al suo ruolo in “Ricordi?” di Valerio Mieli e fresca di Premio Bonacchi ai Nastri d’Argento. Recentemente annunciata anche la giuria del Festival: Gianfranco Pannone, Marta Giovannetti e Nicola Calandriello saranno chiamati al difficile compito di decretare i vincitori del concorso di cortometraggi, le cui proiezioni si inseriranno tra gli altri contenuti del Festival. Per restare aggiornati su tutte le novità in arrivo, sono attive le pagine Facebook e Instagram e l’hashtag #toko19.