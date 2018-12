“Tombola Erotica" per raccolta fondi in favore dell’associazione e Comitato Salute e Vita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Incontro Natalizio per divertici insieme con la “Tombola Erotica”. L’evento è orientato a rafforzare il rapporto con i volontari e gli iscritti all’Associazione e per raccogliere fondi a sostegno delle nostre numerose iniziative. C'e' la voglia di promuovere insieme una sensibilizzazione sui temi del diritto alla Salute, all’Ambiente e dei diritti Civili, coinvolgendo tutti nella magica atmosfera del santo Natale. Il mattatore della serata sarà Eddy Parescandalo, noto personaggio dell’ambiente LGBT salernitano. Vestito da Drag Queen, reinterpreterà la tradizione, tutta partenopea, della “tombola scostumata”. Il presentatore allieterà gli ospiti con un vero e proprio spettacolo che, anche se scherzoso, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il proseguo delle battaglie dell’Associazione. Il presidente del Comitato/associazione Lorenzo Forte aprirà l’evento con un breve riepilogo dell’attività svolta e illustrerà gli obiettivi dell’anno venturo. La Tombola, il gioco della tradizione con radici profonde in una cultura che ha da sempre nello scherzo il suo punto fermo. Pensare a questo gioco, reinterpretarlo organizzarlo in modo da renderlo appetibile per un pubblico adulto, richiamando alla memoria di tutti i momenti passati insieme alle proprie famiglie, quando da ragazzini ci si affacciava stupiti e speranzosi a questo periodo magico. In questa occasione “la famiglia” sarà il nostro organico associativo e il parente burlone che di solito interpreta la Smorfia sarà interpretato da un attore esuberante e divertente. Eddy scientificamente sopra le righe, perché la risata è il più potente degli antidepressivi.