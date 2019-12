Tombola europea a Salerno: raccolta fondi per l'ospedale

In via Bottiglieri (ex Cantera), a Salerno, si terrà una serata di beneficenza con il mondo dell'associazionismo salernitano. Giovedì 19 dicembre, alle ore 18.00, sarà ospitata la "Tombola Europea", un'occasione per un brindisi natalizio con diverse realtà associative.

La solidarietà

Il ricavato della serata sarà devoluto a Donation Italia per finanziare le attività sociali e solidali presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. L’evento è sostenuto dal Sodalis Csv Salerno nell’ambito delle #MAN (Micro Azioni Natalizie) e dall'Associazione Moby Dick ETS.