Ritorna la tombola vivente in Cilento: ecco la data

Il 21 dicembre in piazza Comunale a San Marco di Castellabate si rinnova l’appuntamento con la Tombola Vivente, organizzata dall’associazione Vivi San Marco. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, rientra nel ricco calendario di iniziative natalizie.

Non solo numeri

Dopo l’allestimento dell’albero in piazza con i bambini e loro famiglie, non poteva mancare un evento che ricreasse sulla stessa piazza la magia del Natale e soprattutto dello stare insieme. La Tombola Vivente, infatti, non è solo un gioco, ma una serata speciale, in cui a fare da cornice ci saranno la musica, le degustazioni di prodotti tipici e ovviamente l’allegria tipica delle feste natalizie.

La presentazione

“L’evento - ha commentato Antonino Spinelli, presidente dell’Associazione - come ogni anno coinvolgerà giovani e meno giovani, perché questo è lo spirito del Natale…stare insieme e condividere. E questo è anche lo spirito con il quale da anni portiamo avanti le nostre iniziative. La Tombola Vivente, che per primi abbiamo portato sulle piazze del nostro territorio, è per noi il fiore all’occhiello delle nostre iniziative. E’ come ricreare in piazza l’atmosfera casalinga di una tombolata, ma amplificandola”.

Info utili

La Tombola Vivente, com'è accaduto negli anni precedenti, è organizzata in due turni: alle 18:30 e alle 20:30. Anche quest’anno, oltre ai premi tipici della tombola, saranno premiati lo “sfigato”, il “fortunato che vincerà un super premio (uno per ogni giro di tombola) per due persone che verrà svelato nel corso della serata. Novità di quest'anno sarà il "dopo tombola" con la musica live dalle ore 21:30 di Egy Sax per concludere in allegria e a suon di sax.