Teatri in blu: il 7 e 8 luglio, spettacolo e cena a bordo della tonnara a Cetara

La tonnara diventa palcoscenico e il mare fa da sfondo: tutto pronto a Cetara per il secondo appuntamento di "Teatri in Blu", seconda edizione della rassegna teatrale in mare ideata e diretta da Vincenzo Albano, organizzata dall’associazione culturale Erre Teatro in sinergia con il Comune. Sabato 7 e domenica 8 luglio, a bordo della tonnara Maria Antonietta, la compagnia teatrale leccese Principio Attivo Teatro porterà in scena "Digiunando davanti al mare". Racconto su Danilo Dolci, progetto di Giuseppe Semeraro, drammaturgia Francesco Niccolini, con Giuseppe Semeraro. Regia di Francesco Saccomanno.

Info utili

Si comincia alle ore 21 al porto di Cetara. ll costo è di 30 euro. Prenotazione obbligatoria a info@erreteatro.it - 329 4022021. Posti limitati. ll biglietto è onnicomprensivo di cena degustazione finale a bordo della motonave e ticket parcheggio per il giorno di spettacolo. il parcheggio è gratuito ma non riservato. Con la prenotazione sarà rilasciato via mail un ticket stampabile autonomamente, valido dalle ore 20 del giorno di spettacolo alle ore 01.00 del giorno successivo.