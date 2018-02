"Tokio, Londra, Scalea": Tony Tammaro ospite del Modo

Non ci sono mezze misure quando si parla di Tony Tammaro e soprattutto quando lo si ascolta: diverte e appassiona oppure non piace. All'anagrafe Vincenzo Sarnelli, ospite del Modo il 23 febbraio, Tony Tammaro ha fatto una scelta: ha deciso di raccontare in musica il comportamento "folkloristico" di una parte di popolazione che definisce "tamarra". I titoli delle sue canzoni sono eloquenti: "Patrizia", "O Trerrote", "Supersantos", "Il Parco dell’Amore", "Scalea" e il "Rock dei Tamarri". Ha scritto il libro "Il Manuale del Giovane Tamarro" ed ha partecipato al film di genere comico "Gole Ruggenti" di Pierfrancesco Pingitore. Il suo spettacolo comincerà alle ore 21. Prezzo del biglietto 15 euro più 2 per i diritti di prevendita.