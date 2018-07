Torna l’estate, tornano i grandi eventi del Cilento Outlet Village di Eboli.

Due eventi dal grande valore artistico occuperanno il mese di luglio: il 12 luglio ci sarà Sal Da Vinci che, dalle 21:00, si esibirà in un concerto gratuito nella piazza centrale del Cilento Outlet per festeggiare l’apertura del nuovo punto MD all’interno dell’outlet; il 21 Luglio, invece, sarà la volta degli youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, conosciuti in rete come Sofì e Luì, creatori del canale youtube Me Contro Te che stanno riscontranto un successo inaudito negli ultimi anni.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e i negozi aperti.