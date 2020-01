La torta che gocciola: raduno dei golosi a Bellizzi

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

La cake designer campana Michela Festa preparerà durante uno show-cooking gratuito una gustosissima e soffice drip cake, il dolce anglosassone conosciuto come la torta che gocciola. Sabato 18 gennaio a partire dalle 18:0 presso Montella Prisma Arredo a Bellizzi, l’esperta pastry blogger darà vita ad una vera opera d’arte culinaria, un mix di precisione e fantasia nella decorazione per utilizzo di tecniche, sapori e colori. Il pubblico potrà partecipare alla creazione della torta e gustarla nella fase di assaggio.

L’ospite speciale

Michela Festa è appassionata di pasticceria e torte decorate sin da quando aiutava sua mamma e sua nonna con le preparazioni dei dolci. Adora l’arte, la pittura e il disegno e all’età di dodici anni ha iniziato a creare torte personalizzate per i compleanni dei fratelli utilizzando la panna colorata e la sac a poche. Nel 2003 a Londra si appassiona al Cake Design e nel 2010 decide di sperimentare e creare le sue prime torte in pasta di zucchero. L’anno successivo apre il blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate. Ad oggi Michela è riconosciuta come cake designer, foodblogger, foodreporter e content creator da diverse aziende.

Il tema e la ricetta

La foodblogger di iFood Michela Festa porterà in tavola la sua visione della pasticceria “come gesto di amore e affetto”, preparando un dolce che emoziona, la torta che gocciola. Ripresa dal modello anglosassone, la drip cake è diventata un pezzo forte della pasticceria internazionale. La sua preparazione si divide in tre fasi: preparazione della base, farcitura e decorazione. Nella sua speciale versione, Michela preparerà un soffice pan di spagna bagnato agli agrumi, farcito con crema fresca alla nutella e decorato con cioccolato fondente che cola ai lati della torta creando un’appetitosa scenografia con freschi frutti rossi in cima. Il risultato è semplicemente spettacolare!