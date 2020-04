Tour virtuali nei musei salernitani: è la volta del Papi, l'iniziativa di Galahad

Dopo il tour nel centro storico salernitano di Pasquetta, la cooperativa sociale Galahad che, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, cura l'apertura e il calendario eventi del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e il Museo Roberto Papi, oggi ha proposto un'altra passeggiata virtuale.

La curiosità

Riflettori puntati, questa volta, sui social, sul Museo Roberto Papi: tramite le storie Istagram e Facebook i turisti virtuali hanno esplorato le sale che raccontano il progresso medico dal 1700 in poi. La visita, iniziata in mattinata, si è conclusa al tramonto, attraverso una raccolta di scatti salienti dell'esposizione ospitata a Palazzo Galdieri. Per visionare i tour virtuali, nati dalla voglia di coltivare la curiosità degli amanti della storia e della cultura ai tempi del Covid-19, è possibile seguire le pagine museo_papi su Istagram e Museo Roberto Papi su Facebook. Numerose le visualizzazioni registrate.