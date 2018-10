Bambini a teatro: il 21 ottobre, Transylvania Hotel al Delle Arti

Al Teatro Delle Arti si riparte con "C'era una volta", il cartellone di appuntamenti dedicato ai bambini e alle famiglie. Taglio del nastro il 21 ottobre con “Transilvania Hotel”, la storia di una convivenza (possibile?) tra mostriciattoli ed umani. Spettacoli alle ore 11, 17 e 19.15.

Gli alltri spettacoli

A novembre (il 25) il palcoscenico sarà per la Compagnia Le Ombre in “Sharewood”, una foresta assalita dallo share, tra gradimenti, condivisioni e like. Il nuovo anno riparte (il 20 gennaio) con la Compagnia New Age Animazione in “Bollicinema Show”, ovvero la storia dei più celebri film raccontata attraverso l’arte delle bolle di sapone. A marzo, il 10, il testimone passerà nelle mani della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta in “Cappuccetto Rosso”, una versione a metà tra Perrault e Grimm. Un’altra nuova produzione ad aprile. Il 7 la Compagnia dell’Arte andrà in scena con “Pinocchio ragazzo fortunato”, una rilettura della famosa storia del burattino con una colonna sonora speciale: le musiche sono unicamente quelle di Lorenzo Jovanotti. Il 5 maggio, con “Hakuna Matata”.