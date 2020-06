Natura e relax: passeggiata nel sentiero delle acque ad Acerno

Natura e relax saranno gli ingredienti della passeggiata del 5 luglio, in compagnia de "Il Duomo Trekking". Le guide hanno scelto il Sentiero delle Acque, ad Acerno, come itinerario dalle ore 9.

Il programma

E' un itinerario che si sviluppa completamente nel territorio comunale di Acerno, sui Monti Picentini. L'itinerario è un circuito che partendo dal centro abitato, risale lentamente nelle varie fasce vegetazionali della montagna e si addentra nel cuore delle sorgenti acernesi.

Una prima fase carrabile ci condurrà verso Ponte Aiello e ai castagneti del "piano", poi si entrerà nei boschi passando da querce, a faggi, per avvicinarsi al Torrente Astratto, alla località l'Acino e allo scollinamento della "Arenosa". Suggestiva e interessante discesa verso il letto del Tusciano, per una degna conclusione di un itinerario fantastico. Il Sentiero delle Acque è un itinerario che si snoda tutto nel comune di Acerno. Non è un sentiero ufficiale, non c'è una segnaletica e non sempre è fattibile percorrerlo senza varianti studiate al momento. Costo 15 euro a persona.