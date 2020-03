A maggio il trekking dal mare al castello: evento da confermare

A maggio il treking dal mare al castello. La data fissata in agenda è il 17 maggio ma gli organizzatori precisano che sarà tutto subordinato alle disposizioni ministeriali per il contenimento del rischio contagio coronavirus. La passeggiata attraverserà le viuzze del centro storico di Salerno, fino al Castello Arechi.

I dettagli

Gli escursionisti cammineremo tra graffiti e murales dedicati al poeta Alfonso Gatto, si addentreranno tra la macchia mediterranea, raggiungeranno il Castello Arechi, per riempirsi gli occhi con un paesaggio di grande bellezza.



Indicazioni

Difficoltà: E (escursionistico), solo per persone abituate a camminare. Si alternano tratti di trekking urbano e ambiente montano, con qualche scalinata e qualche salita. Lunghezza 8 km, durata 4 ore più le soste. E' necessario indossare scarpe da trekking, abbigliamento a strati. Portare acqua abbondante e pranzo a sacco. Punti di ristoro presenti alla fine e all'inizio del percorso. Il parcheggio é a pagamento nelle strisce blu. Adatto ai bambini (se abituati a camminare). Non è possibile portare animali. Il tour viene condotto da una guida AIGAE. Si comincia davanti alla Villa Comunale in via Roma, Salerno, domenica 17 maggio alle ore 9.30. E-mail per contatti all'indirizzo info@trentaremi.it

L'evento dovrà essere confermato, in ossequio alle disposizioni ministeriali. E' possibile seguire tutti gli aggiornamenti e prendere nota di eventuali cambiamenti sulla pagina facebook https://www.facebook.com/events/152655702490396/