Le leggende di Salerno sulle rotte dei Saraceni: trekking e fondi per Kabul

"I saraceni torneranno a Salerno per una buona azione". Così Paola Valitutti, presidente di Erchemperto, presenta la serata di Trekking Urbano - Speciale Solidarietà per l'orfanatrofio di Kabul, tradizionale visita animata in programma venerdì 24 maggio, con partenza alle ore 20 dal Comune di Salerno. “Agareni, Santi e Pirati: il pericolo veniva dal mare..."è il tema di quest'anno.

Il programma

"Ogni angolo della nostra città ha davvero una storia da raccontare - commenta Valitutti - I fantasmi dei feroci Abdila e di Ariadeno Barbarossa ancora si aggirano per i vicoli di Salerno, in cerca di tesori. San Matteo ed i protomartiri, però, continuano a proteggerci. Saranno ripercorsi luoghi e storie che la nostra città ha vissuto e tramandato. Tutto sarà rivissuto attraverso atmosfere, suoni, colori di epoche lontane"



La solidarietà

L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi per l'orfanotrofio House of Flowers di Kabul. Per partecipare è necessario prenotarsi e versare un contributo minimo di 5 euro a persona. I punti di raccolta sono Bottega Equazione, via Iannelli 20 (alle spalle di Piazza Portanova); Agenzia Viaggi De Cesare, via Roma 296; Imperia Cappellania, via XX settembre 22; Dapro Viaggi, Piazza Matteo Galdi 15; La Barberia di Carmine De Dominicis, via Raffaele Ricci 52.