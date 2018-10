Trekking urbano: cibo, arte e tradizioni, il 31 ottobre

"Trekking urbano: cibo, arte e tradizioni". E' questo il tema della passeggiata notturna (ore 19-22) programmata il 31 ottobre a Salerno, organizzata dall’Associazione Erchemperto in collaborazione con le associazioni San’Andrea nell’Annunziatella, Il Centro Storico, I Figli del Vesuvio del IV Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore, la Bottega di Will, Antonella Schiavone, Nunzia Schiavone e Luigi Vernieri. Il raduno dei partecipanti è previsto sotto i portici di Palazzo di Città.

Il contesto storico

Gli abitanti di Salerno, fin dal Medioevo, hanno dato grande importanza alla dieta ed alle tradizioni culinarie. La città fu sede della prima Università di medicina di cui si abbia memoria: la Scuola Medica Salernitana. Per i medici salernitani, il cibo occupava un ruolo fondamentale nella cura del paziente. C'era, infatti, grande attenzione per gli alimenti e il ciclo delle stagioni, stabilendo quale fosse il periodo migliore per consumarli. Queste norme sulla corretta e sana alimentazione sono presenti ancora oggi nella cucina e nei ricettari salernitani. Le tradizioni culinarie, intrecciate con il patrimonio ed i luoghi più rappresentativi, saranno, dunque, il filo conduttore di questa passeggiata notturna.

Itinerario

Si partirà da uno dei più antichi quartieri salernitani, dove le donne ancora oggi conservano e ripropongono le antiche ricette. Si tratta del Vicus Amalphitanorum, quartiere in cui, nel IX secolo, il principe Sicardo tradusse una colonia di mercanti originari di Amalfi. Gli escursionisti ripercorreranno anche l’antico quartiere del Plaium montis, per raggiungere l’ex convento di Santa Maria delle Grazie.