Tricarico in concerto a Castellabate il 6 ottobre

Il “Millennio è maggiorenne” tour, il nuovo spettacolo di Tricarico, farà tappa a Castellabate, in piazza Lucia a Santa Maria, sabato 6 ottobre alle ore 21. Un concerto all’interno del quale l’artista riproporrà utti i suoi più grandi successi rivisitati in chiave elettroacustica, arricchiti da incursioni teatrali e coronati da inedite involuzioni strumentali col piano di Michele Fazio. Un concerto intimo, discorsivo, di pop d’autore dal piglio sofisticato.

Il programma

Lo spettacolo di inserisce nella IV edizione del progetto “Cilento un modo di vivere”, finanziato dalla Regione Campania con il partenariato del Comune di Castellabate. Francesco Tricarico cantautore milanese dalla scrittura lirica e surreale, noto al grande pubblico per successo “Io sono Francesco” col quale ottenne nel 2000 l’ambito Disco di Platino. Successo poi replicato nel 2008 col celebre brano “Vita tranquilla” lanciato al Festival di Sanremo che gli valse il Premio Mia Martini. In occasione dell’uscita del nuovo album “Da chi non te lo aspetti” e del nuovo singolo estratto “Una cantante di musica leggera”, realizzato col featuring di Arisa, Tricarico torna sui palchi della penisola con un nuovo live che ha abbracciato un pubblico sconfinato convincendo pubblico e critica, intimo e minimale, in cui resiste solo l’indispensabile, un pianoforte ed una voce, il resto lo fanno le sue canzoni ed i suoi racconti.

Il saluto

L’assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri commenta così l’appuntamento musicale: "Un concerto nuovo ed originale proposto in uno stile molto ricercato che contraddistingue la personalità garbata ed elegante di Tricarico. Un’occasione per vivacizzare il nostro territorio anche in autunno e per offrire spettacoli di qualità che puntino alla destagionalizzazione turistica. Stiamo già lavorando ad una programmazione di eventi natalizi sempre più ricca e variegata".