Tuffo nel fiume Sarno: tutto pronto per l'iniziativa ambientalista

il tradizionale tuffo nel fiume Sarno, iniziativa organizzata per il nono anno consecutivo dall'associazione Spartacus e Briganti Sarrastri, insieme a una rete di cittadini attivi, comitati e associazioni, si terrà quest'anno nel Rio Palazzo, una delle sorgenti principali del fiume, anziché, come di consueto, nel Rio Santa Marina. La decisione scaturisce dai fenomeni di inquinamento che interessano il suddetto affluente, transitante nel centro di Sarno, già a pochi metri della sorgente, dove l'incuria non può passare inosservata. All'iniziativa aderisce quest'anno anche la Rete in Difesa del Sarno di Castellammare di Stabia. Il tuffo è divenuto un appuntamento importantissimo per gli ambientalisti della provincia di Napoli e di Salerno, che si riuniscono ogni anno per stabilire una linea comune per il Sarno e per manifestare contro l'abbandono del fiume, promuovendone la visione come risorsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma

L'appuntamento è fissato doomenica 28 giugno alle 10:00 nel parcheggio di Via Giacomo Matteotti, Traversa 2, a Sarno. Gennaro Barbato, presidente dell'associazione Spartacus, racconterà la storia del fiume. Alle 10:30 i partecipanti all'iniziativa puliranno un tratto della Sorgente Rio Palazzo mentre alle 12:00 si terrà il tuffo. Alle 14:00, il gruppo di ambientalisti si sposterà alla Borgata Lavorate di Sarno per pranzare al sacco al Rio Santa Marina, nei pressi di Masseria Pigliuocco."Bisogna intervenire per recuperare ogni anno metri di fiume e soprattutto bisogna incentivare il turismo vero, ad esempio trasformando il parcheggio nei pressi del Rio Palazzo - il cui utilizzo principale pare essere quello di portare i cani a passeggio - in un'area attrezzata con degli chalet" è la dichiarazione di Barbato. Chi è interessato a partecipare può seguire gli aggiornamenti tramite il gruppo facebook "Scopriamo il Vesuviano, il Nolano e Sarno", punto di riferimento per molti amanti del territorio.