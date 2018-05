Turniata di Ricigliano il 15 giugno: ecco il programma

Cresce l'attesa per la turniata del 15 giugno, a Ricigliano. Si tratta di un antichissimo rito religioso che si rinnova ogni anno, nel giorno in cui la chiesa ricorda San Vito Martire. Durante la manifestazione, i pastori, a turno, compiono 3 giri con le proprie greggi addobbate a festa, intorno alla cappella del Santo.

Il programma

Nel giorno dell’attesa festa, fin dalle prime luci dell'alba, i pastori si spostano con gli animali dalle montagne circostanti verso la località San Vito, sfilando lungo le vie del paese che accolgono i tipici suoni dei campanacci, gli odori, i sapori e i colori sgargianti degli addobbi. Terminato il rito religioso, la festa continua con degustazioni, balli e nei canti popolari. Formaggi, pane e altre prelibatezze sono in vendita presso gli stand allestiti per l’occasione dall'associazione pro loco "Il Platano". Dalle ore 7.30, inizio sfilata dei greggi per le vie del paese. Alle ore 10, Santa Messa con benedizione degli animali. Alle ore 11, inizio della turniata. Dalle ore 12, apertura stand enogastronomici. La festa continua fino al tardo pomeriggio, quando l'ultimo gregge compirà i giri intorno alla cappella di San Vito.