Greggi, mandrie, benedizione e tradizione: "turniata" a San Gregorio Magno

Greggi e mandrie, benedizione e tradizione: singoli animali e cittadini turnano, cioè girano tre volte il 15 giuigno a San Gregorio Magno, intorno alla Cappella di San Vito, e chiedono salute e prosperità. La turniata è l’evento più importante e antico del paese, perché risale addirittura al periodo preistorico. San Gregorio Magno si prepara così ai festeggiamenti in onore di San Vito Martire. Si comincia il 14 giugno all'alba con la tradizionale fiera campionaria. I festeggiamenti continuano il 15 giugno con la corsa di greggi e pastori, dopo la Santa Messa durante la quale viene anche impartita la benedizione agli animali. Prevista anche la tradizionale cagliata, con la lavorazione del latte per la realizzazione dei prodotti caseari da offrire al Santo.

Il programma della Turniata

Il 15 giugno alle ore 7.30 Santa Messa, ore 8.30 turniata, ore 12 processione piazza San Vito, via XXIII novembre, piazza Dante, via Madonna delle Grazie, piazza Dante, viale suor Pasqualina, piazza San Gregorio, piazza Ante, via Mameli, via Tenente Iuzzolino, Area Giardino, via XXIII novembre, piazza San Vito, via Madonna di Loreto, via Fermi, via Pallaforte, piazza San Vito. Alle ore 20, Messa in piazza San Vito, ore 21.30 spettacolo in piazza, ore 24 fuochi pirotecnici.