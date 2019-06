Benedizione degli animali, cagliata, tanta musica: è tempo di "turniata"

Tradizione, fede e folclore si rinnovano ogni anno a San Gregorio Magno ed a Ricigliano. In onore di San Vito, protettore degli animali, è organizzata la "turniata", che consiste nel far girare mandrie e greggi per tre volte intorno alla Cappella del Santo, in segno di abbondanza e prosperità.

Il programma

A San Gregorio Magno, l'appuntamento è fissato in Piazza San Vito, domenica 15 giugno. La turniata è un'occasione di festa a cielo aperto: sarà possibile anche assistere alla preparazione della cagliata e assaggiarla. Un pastore toserà le pecore, in ossequio al rito tradizionale.

A Ricigliano

La turniata sarà rinnovata, come ogni anno. Si comincia poco dopo le 11 ma all'alba, alle 5.30, il suono dei campanacci già scandirà il ritmo della festa. Gli stand esporranno prelibatezze da gustare. In serata, spazio allo spettacolo musicale e ai fuochi pirotecnici.

La foto che pubblichiamo è di Gabriele Malpede, tratta dalla pagina fb "Turniata San Vito Ricigliano - Camuna".