Tutto pronto alla stazione marittima di Zaha Hadid per il tedx Giardino della Minerva del 27 giugno

Salerno – 26 giugno 2020 – L’umano è il tema centrale del TEDx Giardino della Minerva, il primo TEDx italiano on stage post – lockdown, che si terrà sabato 27 giugno 2020, a partire dalle 14.30, presso la stazione marittima di Zaha Hadid a Salerno. Un TEDx safe, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. La conferenza, promossa dal think tank Sinope THT e dal Lions Club Branch Salerno Minerva, avrà luogo con una formula nuova, alternando gli interventi degli speaker on stage sul disco rosso, con quelli in collegamento video. “Il nostro TEDx safe vuole dare slancio alla ripartenza, ponendo l’accento sui temi dell’umano, come parte del sistema mondo che con esso interagisce – affermano i promotori dell’evento. Gli speaker – in presenza e in collegamento, offriranno sostanziali riflessioni su temi quali l’integrazione, l’economia circolare, la digitalizzazione, l’innovazione, il futuro dei più giovani, aspetti sempre più urgenti del nostro tempo e che richiedono attivazioni di valore”. A presentare brevemente gli speaker e le loro storie sarà la facilitator Susanna Sanseverino, Managing director per NA StartUp. Di seguito gli speaker: • Marco Gay (Innovatore digitale) • Francesca Perani (Architetta attivista, grafica, illustratrice) • Manlio Castagna (Scrittore e sceneggiatore) • Espérance Hakuzwimana Ripanti (Attivista culturale, autrice, speaker radiofonica) • Rev. Mons. Prof. Samuele Sangalli (Prete cattolico romano) • Cristina Rossi Lamastra (Professoressa universitaria) • Giorgio Vacchiano (Scienziato, ricercatore forestale) • Giovanni De Feo (Ingegnere ambientale) • Simone Alaimo (Artista lirico) • Giuseppe Orefice (Educatore e innovatore rurale) • Antonio Giordano (Esperto AI) • Valentina Falcinelli (Comunicatrice, esperta di identità verbale) • Riccardo Maria Monti (CEO Triboo) I biglietti per partecipare all'evento sono disponibili su eventbrite.it a questo link --> https://bit.ly/2OphANR Per info e contatti Sito - tedxgiardinodellaminerva.com