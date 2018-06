Tutto pronto per Giffoni Sport and Food: si comincia il 21 giugno

Undici giorni di sport, musica ed enogastronomia: è tutto pronto per Giffoni Sport and Food, il villaggio dello sport e del gusto che aprirà le porte a famiglie, atleti e golosi, dal 21 giugno al 1° luglio. Organizzato da Giffoni Eventi, sarà suddiviso in cinque aree: l’Area Sport, dedicate alle discipline sportive, ai tornei e alle dimostrazioni; l’Area Food con decine di ristoratori e pizzaioli del territorio; l’Area Expo dove le aziende del territorio potranno interagire direttamente con il pubblico per proporre i loro prodotti; l’Area Live dove ogni giorno si terranno spettacoli di danza e musica con la direzione artistica di Made In Italy; l’Area Press, dedicata ad incontri, workshop e degustazioni guidate in collaborazione con la Condotta Slow Food dei Picentini e Città della Nocciola.

Il programma

Si comincia il 21 giugno alle 17.30 con l’inaugurazione del Villaggio per Tutti e l’apertura dell’Area Food affidata alle sapienti mani del pizzaiolo archeologo Antonio Langone che proporrà una degustazione della sua pizza, realizzata con la farina di Molini Pizzuti, che recentemente ha conquistato il pubblico di Los Angeles, in California, conquistando il campionato mondiale della pizza senza glutine. Presentano la serata Simona Cataldo e Massimo Fiscina. In contemporanea verranno aperti anche gli stand per dare il via alla prima settimana dedicata al mondo della pizza: dal 21 al 26 giugno nell’Area Food le migliori pizzerie dei Picentini proporranno le loro specialità nell’ambito di A Tutta Pizza. Dal 27 giugno al 1° luglio, invece, l’Area Food sarà interamente dedicata ai sapori e ai profumi della tradizione culinaria locale con la Festa dei Sapori Picentini, che anche quest’anno ospiterà i migliori chef e ristoratori del territorio che prepareranno le loro specialità con prodotti rigorosamente a km 0.

Schiuma party e nocciola day

Domenica 24 giugno torna, dopo il grande successo dello scorso anno, lo spumeggiante Schiuma Party, affidato quest’anno ad Acadise Disco. Lunedì 25 giugno sarà invece il Nocciola Day, dedicato al tondo frutto made in Giffoni certificato Igp (Indicazione Geografica Protetta). Alle 17:30 nell’Area Press del Villaggio per Tutti si terrà il convegno “Nocciola di Giffoni Igp, tra territorio di produzione e mercati” promosso con il patrocinio del Consorzio di Tutela Nocciola Igp e del Gal Colline Salernitane. A seguire, alle 19:00, il convegno promosso dalla Condotta Slow Food Picentini e da Città della Nocciola dal tema “Storia, arte, curiosità, filiera e salute: la nocciola a 360 gradi” con degustazione guidata a cura di Irma Brizi. Dalle 19:30 nell’Area Live ci sarà la seconda edizione del Premio Tonda d’Oro, il contest culinario dedicato alla valorizzazione della nocciola in cucina, con il cooking show, condotto dalla giornalista Simona Cataldo, che vedrà sfidarsi ai fornelli sette chef del territorio nella preparazione di piatti a base di nocciole, che verranno giudicati da una giuria di qualità che assegnerà il premio Nocciola d’Oro, offerto da Nuova Alba. A sfidarsi ai fornelli saranno Vincenzo Forte dell’Antica Pizzeria Dè Rossi di Giffoni Valle Piana, Mario Conte del Ristorante La Spagnola di Salerno, Antonello De Luca del Ristorante Popilia di Giffoni Sei Casali, Pasquale Vitale del Ristorante Pascalò di Vietri sul Mare, Daniela Iacuzzo della Pastaia Verace di San Cipriano Picentino e Domenico Ianniello del Ristorante La Sfera di Baronissi. Festa finale con l'Holy Party, il 1° luglio.