Tutto pronto per il Grand Prix Stella del Sud “Elvira Iuri” 2018

Sabato 21 luglio alle 10,00 presso il Palazzetto Acquamare Sport, in Via Generale Clark n.103 a Salerno, si terrà la 6ᵃ Edizione del Grand Prix Stella del Sud intitolato alla memoria di Elvira Iuri, educatrice, psicologa e docente attiva nel sociale, scomparsa qualche anno fa.



Particolarmente interessante l’edizione di quest’anno che vedrà in competizione le ginnaste più forti selezionati tra i club di 4 nazioni: CGA POZUELO (Spagna), EGYPT GYMNASTIC FEDERATION (Egitto), OLYMPIC CLUB YOUSSOUFIA (Marocco) e GINNASTICA SALERNO (Italia) per un totale di circa 60 atlete che si sfideranno alle parallele, al volteggio, alla trave e al corpo libero, in competizioni singole e di squadra.



“Il Grand Prix Stella del Sud ‘Elvira Iuri’ è diventato una delle manifestazioni tra le più importanti nel panorama della ginnastica artistica. La partecipazione di club internazionali aumenta lo spessore. Sono certa che anche quest’anno assisteremo a sfide di altissimo livello –dichiara il Presidente Juliana Sulce- Oltre alla manifestazione, sarà inoltre l’occasione per far conoscere alle ginnaste e tecnici stranieri la provincia di Salerno attraverso escursioni nei giorni di permanenza, e allo stesso tempo, curiosi e appassionati potranno cogliere l’opportunità di assistere gratuitamente da vicino, al difficoltoso ma spettacolare mondo della ginnastica artistica”.