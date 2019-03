“Una voce per Tonino”, la prima tappa della rassegna ad Angri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 9 marzo al Country Pub di Angri, in Vicolo Rodi, si terrà il primo appuntamento con la rassegna “Una voce per Tonino” dedicata alla memoria del musicista, autore e cantante Antonio Delle Donne. La rassegna organizzata da “Idea 10 Eventi e promozioni”, Gerardo D’Apolito e Luca Petrosino in collaborazione con il gruppo musicale “Joe Petrosino & Rockammorra” per dare risalto alle canzoni di Tonino Delle Donne cantate da giovani e bravi cantanti.

La partecipazione alla rassegna è gratuita ed i partecipanti saranno selezionati da una giuria di qualità. Per iscriversi basta mandare una mail e due link con una performance dal vivo a info@rockammorra.it . Gli artisti selezionati si esibiranno durante il concerto dei Rockammorra cantando due brani tra i seguenti: Buen Camino, Joe Petrosino, Libertà, La canzone del Gran Generale E’ possibile iscriversi fino alle ore 24:00 del 15 aprile. Alla fine della rassegna, che prevede altri appuntamenti, la giuria selezionerà 6 voci per l’evento finale che si svolgerà nel mese di giugno durante i festeggiamenti di San Antonio da Padova a Mugnano del Cardinale.

Antonio Delle Donne è stato autore, cantante, talent scout, editore e produttore discografico: la sua carriera cominciò nel 1965 coi i “Florials” e culminò con i “Dolci Pensieri” che portarono al successo nazionale i loro brani. “Ghost writer” di canzoni italiane evergreen, amico sincero e collaboratore di Fausto Mesolella , è stato l’editore del secondo disco dei Rockammorra che s’intitola “SUD..tutto comincia da te” seguendo il suo percorso produttivo dal primo all’ultimo passo, indirizzando i testi e la musica con una penna d’altri tempi, vivace e graffiante.