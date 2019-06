Street food a Nocera Inferiore per festeggiare le Universiadi

Un gustoso Street Food Festival a Nocera Inferiore per celebrare la Summer Universiade 2019. A Nocera Inferiore è stato pensato un evento gustoso che attirerà sicuramente molte persone anche dai paesi vicini. Si tratta della Universiade Food Experience che si svolgerà il 5, 6 e 7 luglio nella centrale Piazza Diaz.



Il programma

In queste tre serate di allegria e festa, srà possibile assaggiare ottimo cibo da strada campano e non solo e sicuramente ci sarà da divertirsi con musica ed il clima di gioia di tutti i partecipanti. L’Universiade Food Experience è stata organizzata dall’Associazione Culturale “Event Experience” e vuole celebrare la trentesima edizione della Summer Universiade che si svolgerà a Napoli ed in altre province della Campania dal 3 al 14 luglio.