"Uomini sull'orlo di una crisi di nervi" al teatro De Berardinis

Venerdì 21 dicembre alle ore 21:00, presso il Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” di via Badolato, a Vallo della Lucania, si terrà lo spettacolo teatrale “Uomini sull’orlo di una crisi di Nervi” scritto da Galli e Capone e messo in scena dalla Nuova compagnia Vallese, con la regia di Francesco Maiese. “Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, si riuniscono, come ogni lunedì, per giocare a poker, nonostante siano tutti sposati. Ciascuno dei quattro amici ha una storia matrimoniale differente: Vincenzo vive un lungo matrimonio ed ha due figli, Gianni è sposato da sei mesi, Pino è separato ed ha un figlio mentre Nicola è sposato da due anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze.” Lo spettacolo è caratterizzato da una lunga partita e poker e vari siparietti che, attraverso la chiave comica, regaleranno al pubblico una serata piacevole e divertente firmata dalla “Nuova compagnia Vallese”.



Info utili

Il costo del biglietto è di 10 euro. Si possono acquistare i biglietti, in prevendita, presso i seguenti rivenditori autorizzati: Caffetteria della Piazza, Piazza Vittorio Emanuele, Libreria Pagina 5, C.so Gioacchino Murat, Tabacchino “Di Caterina”, Via Angelo Rubino, Pasticceria “Mimì”, Via Nicodemo. Contatti utili: 3427839408