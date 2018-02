"Sua maestà l'uovo di cioccolato": assaggi e "sfide" golose sul lungomare di Salerno

Tante dolci sorprese in vista per i golosi: nell'ambito di Chocolate Days, iniziativa organizzata dalla Claai di Salerno, che renderà il lungomare un villaggio al sapore di cioccolato artigianale, infatti, non mancherà "Sua maestà l'uovo di cioccolato" decorato dai maestri cioccolatieri artigiani, in collaborazione con Movimento Turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane.

La gara

Le uova saranno in gara dal 16 al 18 marzo: tutti i visitatori potranno votare l'uovo artigianale più buono, grazie ad una brillante idea del presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno. Per informazioni: 800973307