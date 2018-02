Il violino di Uto Ughi: concerto evento a Salerno

Mercoledì 11 aprile alle ore 21, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, il violinista Uto Ughi si esibirà in concerto, accompagnato da Bruno Canino al pianoforte. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. L'evento è nato dalla collaborazione tra diversi soggetti attenti e sensibili all’aspetto culturale ed alla nascita di eventi di grande spessore nella città di Salerno. Sono stati coinvolti il Maestro Franco Vigorito, il Comune di Salerno, i Rotary Club Salerno a.f. 1949, Club Salerno Est, Club Salerno Picentia, Club Salerno Duomo, Club Salerno Nord dei Due Principati, i Rotaract Club Salerno, Club Salerno Duomo, Club Salerno Nord dei Due Principati, International Inner Wheel Club Salerno CARF, Club Salerno Est, la Banca Monte Pruno, la Vigormusic. Evento che vede anche la partecipazione di Teda.

Il commento

"Sarà un concerto formidabile - ha detto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - Uto Ughi è unimamemnte riconosciuto come massimo violinista a livello mondiale. Il Maestro si è prestato a questa nobile iniziativa: il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri. Parteciperanno le scuole, ci sarà un'anteprima con gli studenti: è un modo per avvicinare i ragazzi alla grande musica, dando loro strumenti di lettura". Il Maestro Franco Vigorito ha dichiarato: "Sarà un evento fiore all'occhiello per la città di Salerno. Ci sarà anche una lectio magistralis. Un programma difficile, impegnativo ma anche accattivante per il pubblico che non è avvezzo a questi concerti. Il maestro sarà affiancato da un partner di grande spessore, il maestro Bruno Canino".