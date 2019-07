Vallo della Lucania: tappa di "Miss Italia" nel Cilento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Vallo della Lucania (SA), il 30 luglio dalle ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele, appuntamento con il fascino e l’eleganza delle aspiranti Miss Italia. Infatti, il concorso di bellezza fa ufficialmente tappa nel Cilento per le preselezioni che consentiranno di proseguire il percorso fino alla finale che si svolgerà a Jesolo (VE), il prossimo 6 settembre. L’evento vallese, organizzato dall’ hair stylist Francesco Baldi, sarà presentato da Erennio de Vita. Giunto alla sua ottantesima edizione (nato come raccolta di fotografie prima della seconda guerra mondiale, inizia a prendere slancio nel 1939 quando la quattordicenne Isabella Verney fu eletta Miss Sorriso, aggiudicandosi una selezione fotografica ideata da Dino Villan), grazie alla guida di Enzo Mirigliani (dal 1959) prima e poi – dagli inizi degli anni 2000 –, a quella della figlia Patrizia Mirigliani, il concorso di bellezza vanta nel suo Albo una miss di origini cilentane: Daniela Ferolla (originaria di Ceraso), incoronata Miss Italia il 10 settembre 2001 da Sophia Loren. Da allora, quest’ultima ha fatto molta strada e, oltre ad aver calcato le passerelle come modella, con una laurea in Scienze della Comunicazione, è diventata una brava conduttrice televisiva e giornalista (iscritta all’ODG della Lombardia dal 2012). In tempi più recenti, nel 2015, il Cilento è tornato protagonista nell’ambito del concorso di bellezza più famoso in Italia, grazie alla vallese Vincenza Botti, che si è classificata terza in quell’edizione, aggiudicandosi anche la fascia di Miss Curvy Keirà 2015. Di recente, Vincenza Botti è stata impegnata nel programma tv “Ciao Darwin 8” di Paolo Bonolis, andato in onda su Canale 5. Rosy Merola