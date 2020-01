Tutti in fila per Van Gogh: ingresso gratuito alla mostra immersiva

E' cominciato il conto alla rovescia: domenica 2 febbraio, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra immersiva di Van Gogh, a Salerno. Gli organizzatori precisano che la visita gratuita è riferita alla sola area mapping e non comprende i visori 3d disponibili nello spazio apposito, al prezzo di 5 euro per quanti volessero usufruirne.

Il percorso

PRIMA PARTE: la presentazione dell’artista con la scoperta della sua pittura. SECONDA PARTE: l’immersione completa dove si verifica la transizione: ad una ad una le luci si spengono, lasciando illuminata una sola opera e dando il via all’esperienza “immersiva”. Contemporaneamente gli autoritratti del pittore vengono mappati attraverso la proiezione su un busto 3D e le foto si animano.TERZA PARTE: i momenti bui. E’ giunta l’ultima fase di vita dell’artista, con nuovi e diversi stili ambientali, un suono molto diverso, un'atmosfera oscura e torbida che riflette e mette in evidenza il temperamento ritirato e taciturno che Van Gogh ha cercato di soffocare nelle sue opere precedenti. Vengono introdotte nel visual mapping numerose illusioni ottiche, a rappresentare gli sbalzi emotivi dell’artista, mentre i suoni ricordano quelli di un ospedale psichiatrico.Tuttavia il finale riporta un ritorno alla luce ed al colore, chiudendo il percorso su una nota positiva. Il visitatore vive e sperimenta, anche grazie all’utilizzo di auricolari da virtual reality, una giornata di Van Gogh: dall’alba al tramonto nel corpo del pittore, nel villaggio di Hales, Francia. La passeggiata immersiva a 360 gradi ruota attorno ad una successione di sette delle più celebri opere di Van Gogh. I visitatori fanno una passeggiata in un mondo realizzato in 3D, ma con uno stile realistico, dove scoprono uno dopo l'altro le diverse scene. Su ogni nuova scena, i visitatori percepiscono l'ambiente/paesaggio con gli occhi di Van Gogh e quando si trovano nella distanza adeguata, le mani iniziano addirittura a dipingere l'opera in questione con una menzione del titolo e dell'anno di realizzazione.

Orari e info utili

Dal lunedì al venerdì, mostra aperta ore 9:00-14:00/16:00-20:00; sabato 9:00 – 23:00; domenica e festivi 9:00-20:00. Biglietto Intero 13 euro, comprensivo di prevendita al botteghino. Ridotto over 65 e bambini 6-12 anni, costo 10 euro, comprensivo di prevendita al botteghino. Family 2 adulti più 1 bambino 6-12 anni, costo 28 euro. Family 2 adulti più 1 Bambino fino a 6 anni, euro 26. Family solo per familiari: i bambini al di sotto dei 6 anni non pagano. Gruppi 25 persone: 10 euro a persona. Ridotto diversamente abili: 10 euro. L’ultimo ingresso sarà concesso un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra. Per domenica 2 febbraio, è previsto l'ingresso gratutito per la sola area mapping. Per info e prenotazioni 081 0125698- 3393194813