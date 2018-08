Vassinseme fino al 5 agosto: solidarietà, cibo, spettacoli

Cibo, solidarietà, musica e tanti giochi in piazza a Giffoni Valle Piana, fino al 5 agosto, in occasione di Vassinsieme. La manifestazione, organizzata dall’associazione di volontariato "Il Gabbiano", affronta il tema “Reti, accoglienza e solidarietà” e ricorda Gianpiero Foglia, creatore dell’evento scomparso prematuramente nel 2015. In memoria di Gianpiero è istituito anche un premio speciale che verrà consegnato a Don Antonio Loffredo, parroco di Santa Maria della Sanità di Napoli.

Cibo

Il settore gastronomia si prepara ad offrire sapori di grano con legumi, sapori di grano con noci (venerdì), sapori di grano alla nocciola (sabato), sapori di grano con legumi, il 5 agosto. Tutte le sere, degustazioni di pizza, di panini con prosciutto crudo, salsicce, patatine, calzoncelli e zeppole.

Spettacoli

Il 3 agosto, musica sotto le stelle Rodolin in concerto; il 4 agosto alle ore 21, esibizione delle scuole di ballo; il 5 agosto, musica con i finalisti del Giffoni Festival Canoro 2018.

I giochi

Tutte le sere, dalle 17.30 alle 20.30, in Piazza del Popolo, animazione per bambini, torneo di bocce "Gianpiero Foglia", ruota della fortuna e gare di scopa. Tutte le sere, dalle 18.00 alle 23.00 animazione per bambini con giochi gonfiabili all’interno della struttura polivalente "Giuseppe Volpari".