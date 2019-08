Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dal 10 al 25 agosto torna VeliaTeatro, la rassegna sulla espressione tragica e comica del teatro antico che, anche quest'anno, si svolgerà nei teatri della Fondazione Alario ad Ascea Marina, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

VeliaTeatro, rassegna nata nel 1998, propone per la XXII edizione otto appuntamenti: 10 agosto, “Maccus in Fabula” (lezione/spettacolo sulla Fabula Atellana); 12 agosto, “Pentesilea vs. Achille” di Francesco Randazzo; 13 agosto, “Dyskolos” di Menandro; 16 agosto, “Lisistrata” di Aristofane; 17 agosto, “Simposio” di Platone; 18 agosto, “Apology of Socrates” by Plato; 24 agosto, “Minotauro” di Emilio Cesta e Sandro Nardi; 25 agosto, “Le sette voci di Elena” di Manrico Murzi, Ambasciatore Culturale UNESCO. La costante qualità della proposta teatrale fa di VeliaTeatro un progetto di promozione culturale integrato a tutti gli effetti coinvolgendo atenei, scuole, giovani, appassionati del genere, turisti che da vent’anni partecipano sempre numerosi alle serate che sono introdotte da studiosi provenienti da diversi atenei italiani. Tra le novità di quest'anno e per la prima volta un allestimento teatrale in lingua inglese, “Apology of Socrates” by Plato.

VeliaTeatro è organizzata dall'Associazione Culturale Cilento Arte ed è realizzata con il sostegno di Comune di Ascea, Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni; con il patrocinio di Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”; Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; in collaborazione con “Fondazione Alario per Elea-Velia - Impresa Sociale; Ente Provinciale per il Turismo di Salerno; Pro-Loco Ascea; Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Vallo della Lucania. VeliaTeatro 2019 sostiene AmaRAnta, l'ambulatorio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dedicato alla radioterapia antalgica per i pazienti oncologici.

E’ prevista una navetta gratuita da Salerno per la Fondazione Alario e rientro a cura dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno.