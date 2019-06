"Muevelo la fiesta que te mueve" alle Rocce Rosse di Salerno

Venerdì 07 Giugno , alle Rocce Rosse (Spiaggia del Lioyd's Baia Hotel di Salerno), sarà di Scena "Muevelo La Fiesta Que Te Mueve" , l'evento più ricercato e seguito del momento. Staff e Allestimento INCREDIBILE e Diretta radiofonica su Radio Ibiza. Possibilità di Cena in Preserata.



MODALITà DI INGRESSO :



Formula Cena :

- Menù da € 15 (Antipasto + Pizza base + Bibita)

- Menù da € 20 (Antipasto + 1 Primo + Bibita)

- Possibilità di Menù a La Carta

N. B. Alla cena aggiungere € 5 per Ingresso Disco...Mentre,se si fa Cena + Tavolo champagneria,L'imgresso Disco è Incluso



Ingresso Disco :

- UOMO € 10 in "LISTA FRANCESCO BISOGNO"

- DONNA "Omaggio entro le 00:30" in LISTA FRANCESCO BISOGNO



Champagneria :

- € 20 a persona (in Pista)

- € 25 a persona (in Privè)

- Tavolo Retro-Consolle da Concordare



X Info e Prenotazioni : 345 0926046 Francesco



ROCCE ROSSE (SPIAGGIA Lloyd's Baia Hotel - ZONA PORTO di SALERNO)