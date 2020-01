Venerdì 14 febbraio San Valentino 2020 al Modo club & restaurant di Salerno

Venerdì 14 Febbraio un SAN VALENTINO da sogno si prospetta al MODO Club & Restaurant di Salerno.A partire dalle ore 21:30,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà la Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE e sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del MODO Club & Restaurant.Durante la Cena ci Sarà lo Spettacolo di Cabaret dei UNGRASSED Direttamente da MADE IN SUD.Il MENU di SAN VALENTINO proposto prevede : - Aperitivo di Benvenuto con Fritto Misto - Antipasto a piatto con Sfizi dello Chef - Ravioli (produzione propria) con pomodorino basilico e ricotta - Filetto di maialino cotto a bassa temperatura in foglia di guanciale su letto di broccoli saltati - Dolce - Vino Aglianico Rosso ogni 4 persone , 2 Calici ogni 2 persone - Acqua e bevande analcoliche incluse.



A Seguire Dj Set.



MODALITà DI INGRESSO :



Menu Cena :

- Cena 30 euro comprensivo di supplemento musicale/ guardaroba/ discoteca



Ingressi Disco :

- 10 euro con consumazione in Lista Francesco Bisogno



Champagneria:

- 20 euro a persona (Tutto cumulabili e spendibili in bottiglie)





X Info e Prenotazioni : 3883987387 - 3450926046





MODO Club & Restaurant,Viale Antonio Bandiera 84131 Salerno (c/o Cinema Multisala The Space Salerno)