Jeans, salopette, camicia a quadri: a Curti in sella al "cinquantino", il 2 e 3 giugno

Il Borgo di Curti ospita la seconda edizione di un evento che celebra lo storico “cinquantino” Piaggio, icona degli anni ’70. I prossimi 2 e 3 giugno, nella frazione alta di Giffoni Valle Piana, andrà in scena la seconda edizione del raduno-incontro del Club salernitano Giffoni Auto Storiche, “dedicato a Francesca…”. Un’allegra full-immersion “vintage” da vivere in jeans, salopette, camicia a fiori e a quadri.



Il contesto

Sarà descritta l’Italia dai rombanti anni ’60 agli spumeggianti anni ’80, la vera protagonista di “Ciao a tutti!” per risvegliare ricordi adolescenziali legati alla felicità di una “democratica” e giovanile prima mobilità individuale vissuta in sella ai “cinquantini”. Sarà tutto dedicato a Francesca, la meravigliosa ragazza giffonese che è l’anima di coesione per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Il sorriso di Francesca è il vero “claim” dell’evento.

Il programma

Il via di “Ciao a tutti!”, che gode del patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana e della collaborazione della ProCurti, è previsto sabato 2 giugno alle ore 18.30 al Borgo di Curti, presso il Giardino Gubitosi, per una conversazione con Tecnici e Commissionari dei Marchi italiani che, nei tempi dell’epopea del “cinquantino”, hanno contribuito alla motorizzazione dei giovani italiani. A seguire, proiezioni cinematografiche. Domenica 3 giugno, dalle ore 8.30, ritrovo in Piazza Umberto I, sempre a Curti quando, dopo il briefing e la deliziosa colazione a base di cornetti Santa Rosa e Biancaffè, i “magnifici 50cc” si muoveranno alla volta del Frantoio Terre Picentine, per una guida all’assaggio dell’olio e degustazione con cesto offerto da Coldiretti. Alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria, si svolgerà la benedizione dei ciclomotori e la Santa Messa e poi un “Giro Città” per giungere al Cimitero a porgere un saluto a “Francesca” ed infine rientrare a Curti. Giusto in tempo per un aperitivo in piazza, prima di recarsi per una pausa gastronomica negli spazi all’aperto di “Luna Bianca”. Il rientro a Curti è in programma alle ore 18.00, per una degustazione dei gustosissimi gelati offerti da “Dolce Brivido”, ed una serata in relax, al ritmo della musica anni ‘60/’70/’80, al centro del paese picentino. “Ciao a tutti!”, edizione 2018, si concluderà con un saluto da parte dell’Organizzazione dando appuntamento alle successive iniziative di un Club che si distingue per l’afflato culturale e la nota di grande amicizia, che lo caratterizza, rendendolo davvero unico nel panorama nazionale delle attività motoristiche-radunistiche di stampo Vintage.





