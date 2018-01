Cene teatrali: Vesuvio-Etna al Re hub, il 14 gennaio

Due culture, due mondi, illuminati entrambi dalla luce dei vulcani: con “Vesuvio – Etna 1/1” procedono le cene teatrali, questa volta tra i tavoli del Re hub di Baronissi. La performance andrà in scena domenica 14 gennaio alle ore 21 per il ciclo di cene-spettacolo a cura dell’associazione Scena Teatro. Non sarà soltanto una cena spettacolo ma un sentito omaggio che Pasquale Petrosino dedica alla sua terra d’origine e al suo papà, scomparso pochi giorni fa. Da un lato, l’Etna che con le sue ricadute cambia scenario continuamente, come un attore, restituendo un lungo e ininterrotto spettacolo pirotecnico. Dall’altra parte c’è il monumentale e taciturno Vesuvio che regna incontrastato sul Golfo di Napoli. Sarà un viaggio attraverso due universi che hanno generato entrambi culture millenarie che hanno segnato epoche di splendore rarissimo.

Gli attori

Testimoni e interpreti di questo confronto saranno gli attori e cantanti Pasquale Petrosino e Rosanna De Bonis che si alterneranno in una sfida benevola, su testi inediti, firmati dal primo, con venature goliardiche. Arie e serenate della romantica Catania si intrecceranno al suono delle tammorre della Bella Napoli in un abbraccio ideale a quattro voci, scandito dai ritmi del “grande Sud”, custode di tradizioni di rara bellezza che hanno incantato e sedotto il mondo intero con i loro canti. Le pietanze servite non intervallano semplicemente momenti performativi ma restituiscono un’esperienza in cui la messinscena e la cena si uniscono. Sarà avvincente per il pubblico entrare nel vivo della teatralità dell’attore. La direzione musicale e organizzativa è di Pasquale Petrosino. Info e prenotazioni al numero telefonico 3922710524.