Al teatro La Mennola, "Vesuvio-Etna storie di mare"

“Vesuvio-etna…storie di mare” sarà portato in scena al Teatro La Mennola dal regista Antonello De Rosa, sabato 19 gennaio alle ore 21 e domenica 20 gennaio alle ore 19. L’idea di questo spettacolo nasce da Pasquale Petrosino che ha portato fra i tavoli, in occasione delle cene spettacolo indette dall'Accademia Scena Teatro un racconto di amore fra la Sicilia e la Campania. In scena anche le attrici Rosanna De Bonis e Franca guarino.