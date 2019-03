Torna la via Crucis vivente a Brignano: tutti in cammino con la Croce, verso la Luce

Ritorna, la Via Crucis Vivente di Brignano, giunta alla sua 10° edizione: la parrocchia Sant'Eustachio Martire, in collaborazione con il centro La Tenda, l'associazione Migranti senza Frontiere e la Polisportiva Brignanese, con il patrocinio del Comune di Salerno, ripropone il percorso di amore per la Croce, per "giungere alla Luce" che vedrà la partecipazione di salernitani e cittadini stranieri.

L'appuntamento

Il 19 aprile, a partire dalle ore 20.30, dunque, rivive la manifestazione voluta dal parroco Don Rosario Petrone: non uno spettacolo, ma una vera e propria catarsi attraverso il cammino compiuto da Gesù, prima di arrivare alla croce. Attesa una folta partecipazione.