Via Crucis in costume: fede e tradizione a Ravello

Ritorna il 25 marzo la "Via Crucis in Costume" di Ravello. L'evento, che unisce fede, tradizione e passione, animerà il caratteristico borgo della costiera amalfitana dalle ore 20. La processione, organizzata nel giorno della Domenica delle Palme, attraverserà il centro storico e partirà da Piazza della Fontana Moresca. La manifestazione è organizzata dall'associazione Ravello in scena. Saranno coinvolti 300 figuranti.